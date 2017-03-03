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鄭文燦：鐵路地下化後 桃園新站規模不輸板橋新站

2017-03-03  17:13

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天出席龜山區活動時表示，桃園鐵路地下化後，屆時會有桃園新站新計畫，配合都更讓前、後站打通，未來，桃園站在規模上不會輸給板橋新站，因為桃園站的運量為全國第2大站，鐵路地下化後，對桃園區、龜山區的民眾都很方便。

鄭文燦提到，桃園鐵路地下化後，在桃園市將增設中路、永豐、中原、平鎮等4座通勤車站，全長17.8公里鐵路地下化後，沿線將消除20處平交道、8座陸橋、8處地下道，還會多出25米綠帶，成為與台一線平行的縱貫公路。

鄭文燦也提到，棕線捷運全長11.5公里，預計設置8個車站，目前正在可行性研究審查階段，希望早日定案並發包動工，棕線捷運從桃園火車站到龜山迴龍站，可連接北捷新莊線。

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  • 鐵路地下化後，桃園市20座平交道將走入歷史。（記者謝武雄攝）

    鐵路地下化後，桃園市20座平交道將走入歷史。（記者謝武雄攝）

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