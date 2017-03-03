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潘孟安的五星級浴缸 縣民超有感

2017-03-03  17:19

〔記者侯承旭／屏東報導〕懷舊小物正流行，屏東縣長潘孟安在臉書PO出老家的五星級古早味浴缸，縣民紛紛回應「我家也有」。

出身屏東縣車城鄉的潘孟安，今天在臉書PO了一張老家貼滿馬賽克磁磚的浴缸照片，「這個馬賽克浴缸，從小到大陪著我長大，每一個拼貼，都有古早味的純樸美感，默默在每個夜晚伴著人們，是家家戶戶的共同記憶」。

潘孟安說，「古早味浴缸最近又紅了起來，看到它，真有說不出的親切感，各位朋友，你們家裡還有這種五星級古早味浴缸嗎？」

潘孟安的粉絲對於古早味浴缸回應熱烈，爭相留言「我家還有哦！小孩洗的很快樂！」、「我家還有在使用，孩子最愛泡澡玩水了」、「報告縣長，我家還有喔」、「好懷念屏東老家」。

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  • 屏東縣長潘孟安的五星級古早味浴缸。（翻攝自潘孟安臉書）

    屏東縣長潘孟安的五星級古早味浴缸。（翻攝自潘孟安臉書）

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