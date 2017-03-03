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第一屆「台東部落微電影比賽」起跑 即日起票選

2017-03-03  17:05

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府首辦台東部落微電影票選活動，共計30檔以上微電影參賽短片，即日起至24日進行作品票選。

縣長黃健庭表示，去年的南島文化節縣府推出不少活動，第一屆部落微電影比賽為其中一項，活動從105年11月底至106年4月，主要內容為邀集部落大學講師學員或部落有興趣之原住民參加36小時之微電影講習，本活動培育15位之微電影製作班學員、產出20部部落大學視訊教材、預計產出7族部落文化共計30檔以上微電影參賽短片，雖然沒有電影工作者的專業，不過，拍攝的場景區域及人物，都是大家所熟悉的，歡迎大家能夠參與投票。

台東縣政府說，第一屆「台東部落微電影比賽」，總獎金20萬元，全國參賽作品投稿踴躍，以台東境內部落人文、地景、文化為題材，活動公告於官網（http://taitungmmc.tw/），票選期間自3月3日至3月24日，為期3週，參與投票者都可參加抽獎活動。

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  • 台東縣長黃健庭說明部落微電影比賽。（記者黃明堂攝）

    台東縣長黃健庭說明部落微電影比賽。（記者黃明堂攝）

  • 台東縣長黃健庭（右）率先在部落微電影比賽票選中投票。（記者黃明堂攝）

    台東縣長黃健庭（右）率先在部落微電影比賽票選中投票。（記者黃明堂攝）

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