聽障公車運將服務熱忱 乘客紛紛打氣

2017-03-03 17:01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕爆料公社FB最近有網友留言，分享到高雄市搭公車的經驗，指駕駛248路的陳姓運將是一位領有聽障手冊的駕駛，他不僅克服障礙，服務熱忱更感動許多網友，紛紛留言打氣與勉勵「向這位司機大哥致敬！」。

該網友表示，在高雄火車站前搭乘248路公車，遇到這位司機大哥，車內貼著大大告示，「我是聽障手冊的駕駛，若有服務不周，請多見諒！」

該網友說，由於自己過去也曾經開過公車，看到聽障司機出來討生活，很能體會他的辛苦，由於在坐上公車駕駛座前，司機必須先通過體檢與考試，關於司機聽障這部分，只要在考核期間有問題或不合格，就會被擋下來了。

網友強調，而他還能坐在248路駕駛座上服務大家，顯然並無安全疑慮，公司願意聘用他，等於是給他工作機會，會選擇PO文，主要是希望大家不要去質疑他開車是否安全，而應給這位司機多一些鼓勵與加油！「司機是聽障人士，請別用異樣眼光來看他，多給他一些鼓勵與加油！」。

這篇留言引起共鳴，其他網友也紛紛表示，「司機也是靠自己的能力賺錢，希望不要有人為難他」、「我上週也有搭到這位大哥的車喔，他很熱心」、「同樣身為聽障，我支持司機」、「願意克服身體的不便，需要很大的勇氣，都是為了一口飯吃，加油」、「雖然聽不到，會比一般司機更辛苦，要隨時注意後照鏡跟路況，但相對來說，行車會更謹慎小心，相信司機的專業！」

東南客運協理黃富港表示，該公司的確有一位陳姓聽障駕駛長，任職一年多來，受到許多乘客稱讚，細心、貼心的服務讓乘客相當有感，他克服先天聽障及輕微語言障礙，發揮高度服務熱忱，是職場的優良典範。