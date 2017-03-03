台東垃圾掩埋場活化工程啟動 完工後可再埋2萬噸
2017-03-03 17:12
［記者王秀亭／台東報導］台東垃圾無法外運代燒，加上去年尼伯特風災產生的上萬噸垃圾，讓台東市垃圾掩埋場已成一座垃圾山，台東縣環保局活化掩埋場相關機具雖於今年初進駐，卻因水電等問題，預計最快下週才能開挖。台東縣環保局廢棄物管理科表示，預計6月底完工，屆時可容納2萬公噸垃圾。
尼伯特風災在台東市留下1萬2000噸垃圾，加上每日平均累積60噸的民生垃圾，以及今年農曆春節再產生559噸垃圾，和元宵節神明遶境活動累積216噸垃圾，「建農垃圾山」越堆越多。
環保局長謝清泉表示，除限塑政策，環保局針對已飽和或瀕臨飽和的各鄉鎮市掩埋場尋求活化管道，台東市垃圾掩埋場活化工程原訂2月23日開工，因廠商申請水電的行政作業稍有延宕，開挖日期延後，若無法及時完工，擔心夏季高溫，垃圾山恐產生衛生問題。
廢管科長林士銘說，為解決水電問題，活化工程廠商這星期已在掩埋場內鑿井，另設電表、發電機，昨天進行工區界線量測工作，要清楚標出施工範圍，預計最快下週就可開挖，篩出已腐化的物質，再將無法腐爛的垃圾壓縮成塊，若順利於6月底完工，可挪出4萬立方公尺的空間，容納約2萬公噸的垃圾。
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