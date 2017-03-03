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熄燈62年！ 金門烏坵嶼燈塔今年7月復燈

全身迷彩綠、臉龐黝黑的金門縣定古蹟烏坵嶼燈塔將於今年7月復燈。（航港局提供）

2017-03-03  16:56

〔記者蕭玗欣／台北報導〕繼東引燈塔復燈後，睽違62年的金門縣定古蹟烏坵嶼燈塔去年7月在國防部同意後，可望在今年7月再放光芒。航港局表示，烏坵嶼民國43年因兩岸關係熄燈，目前仍屬軍事管制區，一般民眾想進去還得要申請，復燈後可望開放民眾觀光，甚至升格為國定古蹟。

航港局副局長李雲萬表示，具有142年歷史的烏坵嶼燈塔民國43年因兩岸關係熄燈，直到去年航港局和國防部的協調下，才決定今年7月復燈。目前全台共有36座燈塔，其中12座已開放觀光，但有3座燈塔尚未復燈，包括今年開放的烏坵嶼燈塔、基隆求子山燈塔和台中高美燈塔。

航港局也表示，今年目標希望能讓位於澎湖的七美嶼燈塔開放觀光。

李萬雲說，烏坵嶼燈塔建於西元1874年，由英籍工程師韓德善（David Marr Henderson）規劃設計，哈爾定（John Ropinald）監造，為往來福州、廈門之間的船隻導航。燈塔為圓柱狀，塔身由石材以石榫相啣而成。塔高17.3公尺，1875年12月開始發光，民國43年因戰地任務熄燈。

航港局局長謝謂君指出，烏坵嶼燈塔復燈全由該局同仁自行規劃、設計的第2個案例，安裝工法採取清裝淡抹，保留歷史原貌痕跡，利用既有結構物採以夾具方式安裝施工，未來航港局將在全國各燈塔裝設自動導航系統（AIS），增加電子導航功能。

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