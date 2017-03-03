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心疼太平6校學童 企業家捐百雙鞋

2017-03-03  16:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中經營運動用品公司的企業家游明德，雖本身經營品牌和國際大廠競爭很辛苦，但得知太平區部分學童沒有新球鞋可穿，在企業家李昆霖和太平教育發展協會牽線下，今天捐贈100多雙運動鞋給太平區光隆、坪林等6所國小需要的學童，小朋友拿到嶄新的鞋子都大聲的說謝謝。

太平在地企業家李昆霖說，2年前偶然機會發現太平山區學校的學童，鞋子穿到破了還捨不得丟，立刻協助募集鞋子等物資送給需要的小朋友，沒想到今年過年前再度到學校，發現有小朋友球鞋穿了2年，腳都變大了還繼續穿，原本想自掏腰包買鞋子送給小朋友，沒想到東展運動用品公司董事長游明德聽到後覺得很有意義，一口答應全力協助。

游明德董事長說，經營體育用品7年多，並自創品牌在越南等地設廠，雖然要和國際大廠競爭很辛苦，但還是發揮台灣人不認輸的精神往前衝，強調回饋社會是企業的責任，過去就常不定時捐贈體育用品給社福團體，很開心有機會關心太平的小朋友，希望他們能穿著鞋開心的運動、上學。

協助促成此次贈鞋善舉的太平教育發展協會理事長林龍通說，寒假期間得知有此善舉後，請學校協助調查，包括光隆、車籠埔、坪林、東汴、頭汴和黃竹6所國小，共有109位小朋友有此需求。

今天6所國小的校長和代表都出席捐贈儀式，光隆國小校長陳淑華表示，此次贈鞋的善舉，希望小朋友能從中學會惜福、感恩，並在生活上得到社會協助後，能定下心好好學習，發揮自己的一片天，將來有能力再回饋社會；太平區長陳小菲也說，這是一雙充滿愛心的鞋子，感謝游董事長，也希望更多企業家能加入關心太平學童的行列。

光隆國小田徑隊專攻短跑的張鳳翔，即將代表學校到新北市比賽，今天拿到鞋子後開心的說：「鞋子很漂亮會好好愛惜，希望能穿著它跑出好成績！」；蘇貞宇也說：「橘色的運動鞋很亮眼，我好喜歡喔！」和其他小朋友大聲說出感謝。

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  • 經營運動用品公司的游明德（左三）在李昆霖（左四）轉介下，今天捐贈109雙運動鞋給太平六所國小學童，小朋友拿到鞋子開心說謝謝。（記者陳建志攝）

    經營運動用品公司的游明德（左三）在李昆霖（左四）轉介下，今天捐贈109雙運動鞋給太平六所國小學童，小朋友拿到鞋子開心說謝謝。（記者陳建志攝）

  • 經營運動用品公司的游明德（後排左八）在李昆霖（後排左九）和太平教育發展協會協助下，今天捐贈運動鞋給太平六所國小需要的學童。（記者陳建志攝）

    經營運動用品公司的游明德（後排左八）在李昆霖（後排左九）和太平教育發展協會協助下，今天捐贈運動鞋給太平六所國小需要的學童。（記者陳建志攝）

  • 東展運動用品公司董事長游明德今天捐贈100多雙運動鞋給台中太平需要的學童。（記者陳建志攝）

    東展運動用品公司董事長游明德今天捐贈100多雙運動鞋給台中太平需要的學童。（記者陳建志攝）

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