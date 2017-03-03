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小琉球漁船遭緬軍艦扣押 家屬向政府求援

2017-03-03  17:03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球籍的漁船「興川吉」號，今年1月25日欲前往緬甸缷貨時，卻在航程途中因不明原因遭扣，家屬今天下午緊急向漁業電台通報有遭扣情形，並向我政府求援。

家屬通報指稱，琉球籍的CT4漁船「興川吉」號，日前於1月22日作業完畢後，要前往緬甸缷貨，但1月25日早上6點行經北緯10度08分、東經96度20分（約在泰國拉濃府及緬甸高當維多利選角中間海域）遭緬甸籍軍艦扣押。

家屬今天下午將該案報予漁業電台，認為狀況不明，家屬心情忐忑，電台接獲通報後，已向漁業署、屏東縣政府及漁會等單位通報，請求救援。

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  • 興川吉號於緬甸遭扣。（記者陳彥廷翻攝）

    興川吉號於緬甸遭扣。（記者陳彥廷翻攝）

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