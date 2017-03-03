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北海道外海傳4.8地震 無海嘯威脅

台灣時間下午4點31分，在北海道根室半島東南方外海觀測到規模4.8地震。（圖擷自twitter）

2017-03-03  17:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本氣象廳表示，當地時間今天下午5點31分（台灣時間4點31分），在北海道根室半島東南方外海觀測到規模4.8地震。

這起地震震央在根室半島東南方外海，地震深度約90公里，包含根室市、標茶町、鶴居村、別海町震度都達到3級，其他北海道東半部臨海區域也感受到2級左右的震度，日本氣象廳表示，沒有海嘯威脅。

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