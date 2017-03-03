輔助身障者就業 勞工局首辦「營隊職場體驗」

2017-03-03 17:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞工局今年首度為即將畢業的身障學生及一般身障民眾舉辦一天及二天的「身障者營隊職場體驗」，安排身障者在媒合就業前到職場參觀及實作，若身障求職者覺得有興趣就可進行媒合，可讓求職者適才適性找到適合自己的工作。

由於過去勞工局在身障求職者進行工作媒合時，通常會直接用口頭介紹工作性質，若身障者對該工作性質有興趣，便與企業展開媒合，成功後就可工作。

但勞工局發現，一旦媒合成功，有不少身障者在工作後沒有多久便以不適合為由而離職，對企業及身障者本身而言，都產生不好的影響，不但身障者無法永續就業，也會讓雇主產生不好印象。

勞工局因此在今年首度為身障者舉辦「營隊職場體驗」，預計在今年的五、六月，為即將畢業的高中職及大學身障生或者是一般有就業意願的身障者，安排到職場直接參觀，而且不是只用眼睛看，要進行實作親自體驗工作性質，才能了解自己適不適合。

勞工局表示，體驗的行程分一天及二天，一天的行程是安排已對某個行業有強烈興趣的求職者到企業參觀；二天則是安排參觀三個職類，讓尚未決定要到那一個行業別工作的求職者，到三個不同行業的公司參觀、實作，了解自己適合的工作性質及適合到那一職類的公司上班。

勞工局指出，今年將舉辦14場次，約可安排200多位身障求職者參加，將先選作業員、清潔工作及行政工作3項職類作為體驗。