輔助身障者就業 勞工局首辦「營隊職場體驗」
2017-03-03 17:03
〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞工局今年首度為即將畢業的身障學生及一般身障民眾舉辦一天及二天的「身障者營隊職場體驗」，安排身障者在媒合就業前到職場參觀及實作，若身障求職者覺得有興趣就可進行媒合，可讓求職者適才適性找到適合自己的工作。
由於過去勞工局在身障求職者進行工作媒合時，通常會直接用口頭介紹工作性質，若身障者對該工作性質有興趣，便與企業展開媒合，成功後就可工作。
但勞工局發現，一旦媒合成功，有不少身障者在工作後沒有多久便以不適合為由而離職，對企業及身障者本身而言，都產生不好的影響，不但身障者無法永續就業，也會讓雇主產生不好印象。
勞工局因此在今年首度為身障者舉辦「營隊職場體驗」，預計在今年的五、六月，為即將畢業的高中職及大學身障生或者是一般有就業意願的身障者，安排到職場直接參觀，而且不是只用眼睛看，要進行實作親自體驗工作性質，才能了解自己適不適合。
勞工局表示，體驗的行程分一天及二天，一天的行程是安排已對某個行業有強烈興趣的求職者到企業參觀；二天則是安排參觀三個職類，讓尚未決定要到那一個行業別工作的求職者，到三個不同行業的公司參觀、實作，了解自己適合的工作性質及適合到那一職類的公司上班。
勞工局指出，今年將舉辦14場次，約可安排200多位身障求職者參加，將先選作業員、清潔工作及行政工作3項職類作為體驗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 台南獨創「吐司金紙」 歡迎抄襲…
- 再爆！簽署承諾書大學 教育部掌握增至6校
- 傳員林今晚有「送肉粽」 民眾爭相告知迴避
- 超級減肥王！ 190公斤1年半鏟肉71公斤
- 敢叮我女兒？ 超狂老爸打爆蚊子還造墳！
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （影音）去了台灣和中國… 休傑克曼返美只提台灣
- 國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳
- 曾與涉案閨密交往 網紅聖結石說話了！
- 春日粉色小物 少女心大噴發
- KIMIKO邀聽課 祖雄批完「八下操」坦承太衝動
- 中華電網路門市快打4G資費戰 499吃到飽只一天
- 南韓打工台女失蹤近2週 最後打卡處疑為中國人聚集地
- 可疑汽車載瓦斯桶 比利時警方逮駕駛人
- 證券行情表、證券表格
- 辛龍到底有沒有中樂透 淡水店家爆內幕！
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- Snapchat母公司上市 股價狂飆近五成
- 城隍爺Q版書籤 吃桌免費送
- 郭美美藏愛 熬過撞名低潮
- 三峽農會爭奪理事長涉賄 20人交保
- 經典賽》日媒曝台灣內鬥 日球迷這樣說…
- 柯P爭取連任 周刊爆：民進黨將再度禮讓
- 六塊厝養豬場 屏縣府令一個月內搬遷
- 自由開講》轉型正義不是作秀演戲
- 粗心司機遺落25萬元腳踏車鋁圈 警民聯手尋回
- 不滿訴訟結果 惡男縱火害6命一審判死刑
- 一路向南》泰北最美麗的風景，台灣人是否看到？
- 高學歷白目樂隊女主唱網襪吸睛
- 清大否認簽一中承諾書 而是「堅持學術交流不涉政治」
- 熊熊背心挖空 G奶側乳看光光
- 混淆視聽？梁姓女模裝傻「她有去找你嗎」對話曝光...
- 網友好感度最高立委 第一名就是她！
- 中職》詹子賢歸隊猛 2分砲助兄弟逆轉斗山熊
- 雞胸肉+青蔬鮭魚 NBA球星最愛健康特餐
- 《時尚舵手 再易手》2
- 平鎮、新屋、復興區農會選舉 地方：理事長選情明朗
- 民進黨老黨員勸進 陳歐珀規劃參選宜縣長
- 全面封殺！傳中國官方禁旅行社組南韓旅遊團
- 屏東穩定藍燈 南水局：雨季前不致限水
- SBL季後賽》金酒簡偉儒 合約年拚身價
- 《逸趣橫生 時尚摺學》輕．奢華
- 休息室DIY影片流出 正妹空姐被起底
- 荷蘭黃金內野 基特接班人領軍
- 違建遇颱倒塌砸死警員 屋主賠了百萬又百萬
- 79歲珍芳達揭露遭強暴往事 「我一直認為都是自己的錯」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：輔助身障者就業 勞工局首辦「營隊職場體驗」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分