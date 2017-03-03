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台東南迴大竹段候車亭棄置路旁 民怨浪費公帑

2017-03-03  17:17

〔記者陳賢義／台東報導〕南迴公路台9線拓寬工程如火如荼趕工中，卻傳出由台東縣政府出資建蓋的大竹段候車亭，因阻礙工程進行被迫拆除，宛如廢鐵般被棄置路旁，又不見另擇地點復搭，候車民眾少了可避雨遮陽的處所，怒斥浪費公帑。高南工程處第一工務段表示，由於包商在拆除後，另有工程須移至屏東，才會延誤運離暫置，近日就會派員處理。

「雖然在候車亭等待搭車的人數不多，但畢竟都是納稅人繳交的錢建蓋，怎麼可以說拆就拆。」大竹村民小尤開車途經發現候車亭不但遭「連根拔除」，還如廢棄物被丟在路旁，幾乎被雜草包覆，忍不住怒火中燒痛斥，強調縣府為了讓候車民眾擁有一處舒適的等車環境，編列須算搭建候車亭，避免忍受風吹日曬雨淋的不便，但這份美意卻遭踐踏，赫見候車亭猶如垃圾般被丟棄在路旁，權責單位卻視而不見，令人惱怒。

高南工程處第一工務段表示，由於候車亭的建蓋影響拓寬工程的進行，經與縣府建設處、觀旅處、大武鄉公所及鼎東、國光號等客運公司共同現勘決議拆除，並由包商依一般廢棄物運離，但因包商另有工程須移至屏東，才會暫時擱置在路旁，近日就會派員清理，至於後續處置則由相關單位再研擬。

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  • 南迴台9線大竹段候車停因拓寬工程被迫拆除，置棄路邊宛如廢鐵惹議。（記者陳賢義攝）

    南迴台9線大竹段候車停因拓寬工程被迫拆除，置棄路邊宛如廢鐵惹議。（記者陳賢義攝）

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