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臺北賓館明開放 邀民眾品味百年風華

2017-03-03  16:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕臺北賓館配合總統府假日開放，明天將全天開放參觀，參觀民眾不需事先預約，在開放時間內直接進入即可。

臺北賓館為國定古蹟，起造於1899年，由日本建築師宮尾麟、野村一郎設計，後經改建成為現今樣貌。臺北賓館前身是日據時期的「臺灣總督官邸」，國民政府來台後曾作為省主席官邸，後於1950年改稱臺北賓館，是舉行國宴、招待外賓、黨政會議及文化活動的國家重要場所。隨著台灣民主化，臺北賓館也朝「空間解嚴」發展，自2006年首次對一般民眾開放，2008年起開放平均每月一次的假日參觀，參觀民眾不需事先上網預約報名，凡開放時間即直接進入參觀即可。

為配合總統府假日開放參觀，臺北賓館訂於明天（4）開放民眾參觀，開放時間為上午8時至下午4時，最遲進場時間為下午3時30分。本次開放民眾參觀期間，臺北賓館將播放「百年建築風華」及「整修工程紀錄」專題影片，並推出「百年回眸－臺北賓館的故事」主題文物展。

外交部提醒民眾，為維護古蹟及參觀品質，請遵守「參觀臺北賓館注意事項」，室內開放照相，但禁止使用閃光燈、錄影機及觸摸文物，以妥善保存古蹟。

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