竹東狗狗公園啟用 5日下午辦毛小孩選美
2017-03-03 16:32
位於新竹縣竹東鎮頭前溪河濱生態公園裡的狗狗公園，今天舉辦啟用記者會。（記者蔡孟尚攝）
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮頭前溪河濱生態公園裡新設1座專供狗狗活動的寵物公園，縣長邱鏡淳、竹東鎮長徐兆璋今天主持啟用記者會；邱鏡淳說，這是新竹縣第1座寵物運動公園，歡迎民眾帶著愛犬來玩。
徐兆璋說，為慶祝這座狗狗公園的啟用，5日下午1點半在現場有場別開生面的「毛小孩造型選美」比賽，參賽的狗狗將被主人依「客家風情」、「粉紅派對」、「春日花漾」等主題打扮登場走秀，歡迎愛狗民眾到場欣賞。
竹東警分局也將搭配這場活動辦理預防犯罪宣導，員警當天將在現場發放指甲剪、原子筆、橡皮擦、面紙等宣導品，向在場民眾宣導「反詐騙」、「反酒駕」、「反毒品」、「反飆車」、「反霸凌」。
邱鏡淳說，斥資285萬元打造的狗狗公園，場地依大型犬、小型犬劃分為2大區域，裡面有狗狗迷宮、跳高輪胎架、波浪棧道、翹翹板、遊戲沙坑、地洞、跨欄等，保證讓狗狗玩到不想回家。
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