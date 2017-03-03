傳員林今晚有「送肉粽」 民眾爭相告知迴避

最近員林市相關粉絲團以及Line群組，都接獲今晚有「送肉粽」儀式的訊息，爭相走告今晚要迴避行進路線。示意圖，非本次公告。（資料照，記者湯世名攝）

2017-03-03 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕又有「送肉粽」儀式了？傳今晚員林市將有一場「送肉粽」儀式，因認為自殺的人怨氣重，因此有喪家會以「送肉粽」方式，將亡靈送往出海口，並提醒民眾避開法事隊伍，以免「沖煞」。

根據《聯合新聞網》報導，最近員林市相關粉絲團以及Line群組，都接獲今晚有「送肉粽」儀式的訊息，爭相走告今晚要迴避行進路線，當地里長也證實，員林市今晚9點半確實有一場「送肉粽」，喪家會先在家中進行引魂等儀式，接近深夜11點才會上路，並表示會避開夜校生放學的時段。

「送肉粽」為彰化縣西北沿海鄉鎮的喪葬習俗，信仰範圍甚至及於彰化市、員林市；「送肉粽」又名「送煞」或「喫麵線」。傳聞是因怕自縊的死者怨氣太重，會找替身，所以必須由當地的廟宇來舉辦法會，將死者的煞氣（以其所用繩索作為代表）送到海邊燒掉。但因對死者不敬，故鹿港當地人不稱「趕縊死鬼」，而代稱為「送肉粽」。

民俗專家蒲慶峰表示，各地都有類似的喪葬儀式，當地村里長或寺廟也多會在周邊張貼符咒或公告，讓鄰里知悉此事而有所因應，一般若民眾不小心半路遇到，會遇煞氣，最好跟著隊伍走完全程，表示送死者一程，回家前，再去廟宇求取香火護身即可，或最好用「淨符」化於水中潔身。