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景氣連亮7顆綠燈，國發會：黃紅燈不遠了

2017-03-03  16:28

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會今日發佈1月份景氣燈號，為去年7月以來連續第7顆綠燈，景氣綜合分數並較上月增加1分，來到29分。國發會表示，在景氣領先、同時指標穩定上升的情況下，顯示國內景氣持續回溫，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，從分數上來看，距離黃紅燈不遠了，國發會期待下月可以亮黃紅燈。

國發會景氣燈號由9項指標構成，1月燈號變動劇烈，共有6項燈號變燈，其中，加分項目有工業生產指數一舉從綠燈轉紅燈，加2分，表現最佳；股價指數以及製造業銷售量指數均從綠燈轉入黃紅燈，各加1分；貨幣總計數M1B從綠燈轉黃藍燈、機械及電機設備進口值從紅燈掉到黃紅燈、製造業營業氣候測驗點從黃紅燈轉綠燈，各減1分，1月景氣綜合分數為29分，距離黃紅燈已經不遠。

展望未來，國發會指出，受惠於全球經濟復甦步調趨穩，可望推升出口動能；惟川普經貿政策走向、歐洲反體制政治風潮等風險，仍需密切關注。民間投資動能上，半導體及相關供應鏈業者高階製程投資持續擴增，加以政府積極推動五加二等產業創新投資，有助於維繫成長動能。民間消費也隨國內景氣回溫，民眾消費意願應可提升。整體而言，未來國內景氣將持續改善，惟全球經濟干擾因素仍需持續關注。

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  • 景氣燈號連亮7顆綠燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示樂觀期待下月亮黃紅燈。（記者陳梅英攝）

    景氣燈號連亮7顆綠燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示樂觀期待下月亮黃紅燈。（記者陳梅英攝）

  • 景氣燈號連亮7顆綠燈。（記者陳梅英攝）

    景氣燈號連亮7顆綠燈。（記者陳梅英攝）

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