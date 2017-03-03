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福瑞里種了200株流蘇樹 一旦花開如樹上積雪

2017-03-03  16:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯區福瑞里在瑞聯天地旁一條500公尺的步道上，種植了200株的流蘇樹苗，一旦長成，將可開出白色的花朵，讓社區更添美意。

西屯區福瑞里靠近台中都會公園，台中榮總更在福瑞里的轄區，雖然東大路平時車流量很大，但是在小巷弄內，藏著迷人的景緻。

在東大路福瑞里水崛頭渠靠近瑞聯天地大樓旁有一條小路，約有500公尺的小步道，步道旁還5、60株的台灣欒樹，而另一邊溝渠護岸旁也有多株茂密的大樹，加上三月中旬時，還有多株杜鵑花在對面的台中榮總綻放著，景色相當宜人，但因近年來台灣欒樹染上褐根病，因此有多株枯死。

里長林添憶很擔心小步道的台灣欒樹一一枯死，小步道沒有樹木遮蔭，因此在1年前自掏腰包，購買200株的流蘇樹的樹苗，逐株種在小步道旁，希望一旦流蘇樹長成後，開出朵朵的流樹花，更增添福瑞里的美景，也可預防一旦台灣欒樹若不幸枯死時，還有流蘇樹可以為里民遮蔭。

林添憶表示，流蘇樹的花瓣長得撕裂細長，很像古時候的婦女服飾上的流蘇，因此叫流蘇花，而流蘇花顏色通常是白色，一旦花朵盛開時，遠遠看著樹梢，如同樹上有積雪，又稱「雪之花」，若樹木長大茁壯，在開花時節，整條小步道將會有下雪之感，景色將會十分好看。

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  • 西屯福瑞里長林添憶在小步道旁種植了多株的流蘇樹苗（記者蘇金鳳攝）

    西屯福瑞里長林添憶在小步道旁種植了多株的流蘇樹苗（記者蘇金鳳攝）

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