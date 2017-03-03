竹市五所大學校園就業博覽會開跑！提供青年3萬工作機會

2017-03-03 16:27

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今天舉行校園徵才博覽會啟動記者會，宣布將和清華、交通、元培、玄奘和中華等五所大學合作，11日起陸續舉行「校園徵才博覽會」，提供逾3萬個就業機會。市長林智堅表示，新竹市是一個充滿夢想的城市，期盼整合資源、打造友善創業環境，協助年輕人圓夢，讓學子不僅在此求學、戀愛，更能在新竹市成家立業。

「希望透過校園博覽會的媒合，協助年輕人找到理想工作。」市府去年起整合市內5所大學舉辦校園徵才系列活動，林智堅表示，竹市不僅是一座年輕的城市，更是最佳大學城市，他指出，日前英國全球高等教育分析機構公布「全球最佳大學城市」，台灣僅有台北市和新竹市入榜。

為了協助青年實踐夢想，林智堅說，市府結合工研院資源，在清大創新育成中心成立「新竹市創新產業加速中心」，提供專業創業輔導團隊和技術媒合。此外，市府也在舊城區的東門市場，和清大合作成立「東門青年基地」，提供青年創新創業空間。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署分署長丁玉珍說，勞動部、新竹市政府和五所大學合作舉辦校園博覽會，將有360家廠商、3萬個就業機會進駐校園，她表示，今年度桃竹苗地區平均每個人有1.7個工作機會，鼓勵新竹市學子把握這次就業博覽會，找到適合工作。

勞工處黃錦源處長說，新竹市不只充滿創業機會，更積極為勞工打造良好就業環境，市府今年投入超過4千7百萬元，協助勞工就業並改善勞動條件，在青年方面，也規劃講座、參訪和研習，希望協助青年順利踏入職場。

勞工處表示，青年朋友及市民可先上官網瀏覽各校就博會資訊，如有徵才活動相關問題，可撥打1999市民服務專線，或洽詢新竹就業中心03-5343011勞工處青年事務與勞工福利科。