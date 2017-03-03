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史前館今發表「智慧博物館」 手機APP導覽

2017-03-03  16:14

［記者黃明堂／台東報導］台灣史前文化博物館今天發表「智慧博物館」執行成果，從計畫博物館旅程、電子購票入館、利用手機或平板的自主行動導覽，以及離館前回饋參觀意見等，都能利用行動工具完成。

史前館館長張善楠表示，103年開始帶領同仁規劃以資通訊數位科技來打造一座全智慧博物館，104年以「漫遊在史前和現代的交界雲端整合計畫」獲行政院科技計畫，105年完成設置智慧電子票券系統、智慧行動導覽系統、常設展廳智慧互動裝置、數位文創資源加值網、考古文物3D資料庫等。

史前館電子票券網頁提供線上購票服務，更不定期推出優惠套票組合，來訪民眾可隨時上線選購，到館後憑手機上的QR code即可掃描通關，減少排隊購買時間。若希望留存入場票根紀念，入館前也可至售票處列印票券收藏。

「史前館行動導覽」APP，提供民眾各項館藏資訊，也可在來訪前設計自主導覽路線，或者當場利用即時導覽、設時導覽、主題導覽等功能，精確快速完成深度博物館旅程。

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  • 史前館今天發表智慧博物館，以手機輕鬆逛博物館。（記者黃明堂攝）

    史前館今天發表智慧博物館，以手機輕鬆逛博物館。（記者黃明堂攝）

  • 史前館建置的虛擬體驗遊戲。（記者黃明堂攝）

    史前館建置的虛擬體驗遊戲。（記者黃明堂攝）

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