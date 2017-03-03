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台南古都馬週日開跑 醫師提醒賽後補充水份及休息

2017-03-03  16:10

［記者劉婉君／台南報導］2017台南古都國際馬拉松將於週（5）日開跑，奇美醫學中心將於沿途設置10餘個緊急救護站，現場有中西醫師提供相關醫療與諮詢，也提醒參賽者隨時注意比賽過程中的身體狀況，賽後也要適度休息及補充水份。

奇美醫學中心急診醫學部緊急醫療系統科主任郭炳讓表示，馬拉松後常見腳踝腫脹、身體擦傷，或是因肌肉過度使用引起的橫紋肌溶解症、血尿（深棕色的尿液）等運動傷害，若能適度休息、適量的補充水分，多可以在2、3天內逐漸痊癒。

路跑賽事中最容易出現突發狀況的，通常都是看起來年輕力壯、自覺體力好、初挑戰4K甚至21K的跑者，由於平常不太運動，賽程中常有中暑、嚴重脫水的狀況。

奇美醫學中心中醫部主治醫師王瑜婷表示，跑者拉傷或抽筋，可利用中醫遠端的理筋、穴位按摩，以及適當的傷科手法緩解疼痛，而活動後的肌肉酸痛，可應用適當的推拿手法減緩疼痛，或者可適度按摩陽陵穴、承山、然谷穴等，回家後也可用溫熱水泡腳約10分鐘左右，都有緩解效果。

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  • 台南古都國際馬拉松5日開跑，奇美醫學中心提醒參賽者隨時注意比賽過程中的身體狀況，賽後也要適度休息及補充水份。（記者劉婉君翻攝）

    台南古都國際馬拉松5日開跑，奇美醫學中心提醒參賽者隨時注意比賽過程中的身體狀況，賽後也要適度休息及補充水份。（記者劉婉君翻攝）

  • 台南古都國際馬拉松5日開跑，奇美醫學中心沿途將設置救護站。（資料照，記者劉婉君翻攝）

    台南古都國際馬拉松5日開跑，奇美醫學中心沿途將設置救護站。（資料照，記者劉婉君翻攝）

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