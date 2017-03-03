| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

雲林試辦垃圾隨袋徵收？雲縣環保局仍未定案

2017-03-03  15:53

〔記者林國賢／雲林報導〕環保署丟出雲縣斗六、斗南試辦垃圾隨袋徵收，引起縣民議論；雲林縣環保局表示，垃圾隨袋徵收，可落實污染者付費，較為公平，但雲林縣城鄉落差大，超商密度低，配套措施遠較台北市複雜，必須從長計議。

環保局長林長造表示，目前雲林縣垃圾清運費用隨水費徵收，每度水費徵收3.7元，若改為隨袋徵收，平均每戶（4口之家）每個月大約增加20至30元；另外雲林超商密度不如台北市等都會區，未來垃圾袋販售點如何布建，及民眾觀念的改變與宣傳等配套措施，還須妥善規劃。

林長造表示，垃圾費隨袋徵收已為國際趨勢且合乎污染者付費的公平原則，但鄉下地區須因地制宜，妥適評估，逐步漸進推動為宜。

本縣刻正大力推動源頭垃圾減量及資源回收，並從源頭教育民眾全分類零廢棄循環經濟觀念，將視全縣上半年垃圾減量成效及民眾分類觀念是否落實，再與中央好好合作，作永續垃圾處理之妥適規劃。

廣告
  • 垃圾清運費隨袋徵收？縣環保局強調仍須妥善規劃。（記者林國賢攝）

    垃圾清運費隨袋徵收？縣環保局強調仍須妥善規劃。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾 環保署
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：雲林試辦垃圾隨袋徵收？雲縣環保局仍未定案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.