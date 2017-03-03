雲林試辦垃圾隨袋徵收？雲縣環保局仍未定案

2017-03-03 15:53

〔記者林國賢／雲林報導〕環保署丟出雲縣斗六、斗南試辦垃圾隨袋徵收，引起縣民議論；雲林縣環保局表示，垃圾隨袋徵收，可落實污染者付費，較為公平，但雲林縣城鄉落差大，超商密度低，配套措施遠較台北市複雜，必須從長計議。

環保局長林長造表示，目前雲林縣垃圾清運費用隨水費徵收，每度水費徵收3.7元，若改為隨袋徵收，平均每戶（4口之家）每個月大約增加20至30元；另外雲林超商密度不如台北市等都會區，未來垃圾袋販售點如何布建，及民眾觀念的改變與宣傳等配套措施，還須妥善規劃。

林長造表示，垃圾費隨袋徵收已為國際趨勢且合乎污染者付費的公平原則，但鄉下地區須因地制宜，妥適評估，逐步漸進推動為宜。

本縣刻正大力推動源頭垃圾減量及資源回收，並從源頭教育民眾全分類零廢棄循環經濟觀念，將視全縣上半年垃圾減量成效及民眾分類觀念是否落實，再與中央好好合作，作永續垃圾處理之妥適規劃。