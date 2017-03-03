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豐原火車站西站新臨時人行通道 今開放通行

豐原火車站西站新的臨時人行通道開放通行，民眾表示，比較方便。（記者歐素美攝）

2017-03-03  17:24

〔記者歐素美／台中報導〕豐原火車站西站新的臨時人行通道今天開放通行，許多民眾表示，原本的臨時通道要繞一大圈，對老人家而言十分不便，新的臨時通道改到北側，幾步路就到車站大廳，很方便；但新的臨時人行通道無障礙坡道，基於安全考量，將加設專用通道等，必需延後至本月10日才開放使用，美中不足。

配合鐵路高架化，原豐原火車站東移，配合東站落成啟用，鐵路改建工程局利用舊月台搭建臨時人行通道，方便民眾從西站進出，但豐原火車站二期工程施工，舊月台必需拆除，鐵工局在北側另建一處新的臨時人行通道，並於今天啟用。

民眾表示，舊的臨時人行通道，民眾要繞一圈約上百公尺才能進入車站大廳購票，對長輩而言比較吃力，新的臨時人行通道寬6米、長27米，路程短、很方便。

不過，新的臨時人行通道旁附設的無障礙坡道，今天卻封閉禁止通行。鐵工局第三工務段長李連芳表示，基於安全考量，無障礙坡道將劃設兩米寬的專用通道，並增設扶手欄杆，以方便輪椅族等使用，希望能趕在本月10日開放使用，目前殘障人士還是必須從東站進出。

李連芳表示，新的臨時人行通道也只是暫時性設施，豐原火車站二期工程預計明年8月完工，屆時跨站設施完工啟用，臨時人行通道即可功成身退。

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  • 豐原火車站西站新的臨時人行通道開放通行，無障礙坡道則預定延後至本月10日才開放，美中不足。（記者歐素美攝）

    豐原火車站西站新的臨時人行通道開放通行，無障礙坡道則預定延後至本月10日才開放，美中不足。（記者歐素美攝）

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