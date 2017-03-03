白沙屯媽祖回鑾 信徒綿延數公里爭鑽轎腳

民眾爭相鑽轎腳。（記者廖淑玲攝）

2017-03-03 15:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕白沙屯媽祖鑾駕今天凌晨1點30分從北港朝天宮出發回程，清晨4點50分進入元長鄉境，並沿著145線經過土庫、抵達虎尾，隨香信徒綿延數公里，不少老農老婦爭相鑽轎腳，展現對媽祖的宗教狂熱。

白沙屯媽祖鑾駕今天起回鑾，凌晨摸黑出發，大批信徒亦步亦趨，所到之處信徒仍熱情歡迎，準備豐盛的早餐供隨香的「香燈腳」享用，不少民宅主動提供飲料、點心、食品，借用洗手間及休息地方，雲林縣至善文化協會榮譽會長蔡銘貴還自製Q版媽祖看板供信徒合照，讓來自全國的信徒感受雲林人的熱情。

「媽祖來囉」！媽祖鑾轎清晨6點30分途經客厝派出所，7點駐駕土庫奮起里秀潭龍興宮，由於白沙屯媽祖是第一次進入該社區，吸引村民奔相走告，扶老攜幼到廟前參拜、鑽轎腳，整個小村落為之沸騰。

白沙屯媽祖徒步進香隊在145線形成人龍，虎尾分局全程協助交通指揮，除了媽祖前導車及開路先鋒敲鑼聲，鮮少聽到不耐煩的車子喇叭聲，加上沿途都有村民準備麵包、礦泉水、「燒番麥」、肉粽、蘋果、芭樂切片，還有生菜沙拉盒、青草茶，甚至有人端出「滴雞精」，讓大家補充元氣，大受好評。