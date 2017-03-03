季節限定探險秘境莫擅闖 以免吃罰單…

枯水期時，溪床顯露，民眾容易涉水進入大地谷。（記者吳俊鋒攝）

2017-03-03 16:24

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市偏遠的南化區後堀溪上游，有處天然景點「大地谷」，在枯水期才能渡河挺進，被稱作是季節限定版的探險秘境，其實現場潛藏落石危機，已列為「禁地」；去年入冬以來，降雨偏少，最近遊客又爭相造訪，安全問題再受關注，主管單位緊急呼籲民眾切勿前往，否則將予以勸離，必要時還可依法開罰。

「大地谷」位在關山里，屬於以民生供水為主的南化水庫集水區，非汛期時，河床水位降低，甚至乾凅，民眾靠著木板、樹幹等墊腳物，就能步行橫渡後堀溪，長驅直入這處秘境，因此頗受歡迎，但主管單位卻強調，現場危機四伏。

農委會林務局嘉義林區管理處玉井工作站主任陳志彰表示，現場由砂岩與頁岩交錯，地質脆弱，落石嚴重，加上得涉水渡過河床進入，之前已發生多起意外，顯見危險程度，已會同保7總隊第2大隊南化水庫分隊的員警一起巡查、勸離，也呼籲民眾慎選安全的出遊環境。

南化區長洪正國說，當地景致特別，去過的遊客將照片PO網後，就吸引更多跟進者，最近因枯水期，又成了熱門景點，但造訪時的安全問題，令人擔心，提醒民眾真的不要冒險。

自來水公司第六區管理處則強調，當地是水庫水質水量保護區，若屢勸不聽，執意擅闖，保警可依水利法第54條之1開罰。