大改樂團代言反毒 用親身經驗勸導青年學子

治平中學的學生們參加「青年多元才藝暨校園反毒宣導計畫」活動。（記者周敏鴻攝）

2017-03-03 15:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府邀請大改樂團代言「青年多元才藝暨校園反毒宣導計畫」，下午首站前往楊梅區治平中學演唱，團員們還也以自己曾經迷失、最後靠音樂拉回正軌的經驗，勸導學生們要遠離毒品。

桃園市長鄭文燦也觀賞大改樂團的表演，還陪著團員們帶著學生們一同將象徵毒品危害的大汽球，推出門外，鄭文燦說，「毒品是青春的敵人」，染毒更是跟魔鬼的交易，只要染毒，交易出去的必定是自己的青春、健康與人生。

「青春不要留白！」鄭文燦鼓勵學生們愛讀書、愛運動、愛音樂、愛跳舞、愛烹飪，他強調，學生們要選擇自己熱愛的興趣，但千萬不要染毒，否則就像是選擇跳崖般的人生，甚至還可能伴隨著犯罪入獄的結果。

擔任代言人的大改樂團，下午在治平中學演唱「陪你走下去」、「白日夢」等歌曲，鼓勵學生們勇敢反毒，他們說，過去他們也曾因染毒等錯誤，由桃園少年之家輔導，還好音樂與他人的關愛陪伴他們走回正途，如今才有機會組團到校園演唱，用實際行動宣導反毒。