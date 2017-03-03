健保署調降七千多項藥品價格 年省57億元

2017-03-03 15:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕健保署今天公布藥價調整，共計調升332項藥品、調降7331項，平均降幅約3.5%，預計可替健保基金減少藥費支出57.1億元，預計四月生效。

為了調整健保藥價支出，每年會針對超出藥費支出目標值額度做調整，每年調整品項數不一，從六千多項到一萬多項都有。

這次調降支付價的七千多項藥品中，用量前十名的藥品治療用途包括降血脂、抑制血小板凝集、抗腫瘤、降血壓、抗風濕病等，特別是三高患者的用藥最多，這些患者粗估至少五百萬人。

健保署組長施如亮說，藥價調整只影響到健保支付給醫院用藥藥價，跟民眾支出無關。對於臨床治療必要藥物和罕見疾病藥物藥價，健保署都沒有做調整，避免影響病患用藥。

對於藥價調整，醫院常被詬病因此換藥，恐影響病患的習慣用藥，對此，施如亮說，健保署曾經監測，過去一年內醫院換藥比率約0.3%，比率很低，雖不否認藥價調整多少有影響換藥意願，但這絕非換藥主因。