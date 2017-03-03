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上市前驗出H5N2 雲林今再撲殺2鴨場共8223隻鴨

2017-03-03  15:27

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今再撲殺2場、共8223隻鴨隻，雲林縣動植物防疫所表示，這2場都是驗出H5N2高原性病毒，雖外觀正常，也沒有異常死亡現象，仍予以預防性撲殺。

動植物防疫所技正鄭安國表示，全縣鴨場目前已有99場申請上市，除今天驗出H5N2高原性病毒撲殺的2場外，目前仍有1場初檢H5呈現陽性，仍在複驗中。

鄭安國表示，今天撲殺鴨場分別位於四湖鄉79日齡土番鴨，及台西鄉9週齡北京鴨，由於鴨隻抵抗力較佳，雖兩處鴨場都沒有明顯病徵，仍予以撲殺。

截至目前止，雲林縣共撲殺36 場，其中N2病毒33場，N6病毒2場，N8病毒1場，總撲殺量35萬6223隻。

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  • 雲林縣今又撲殺2場驗出H5N2病毒禽流感的鴨場。（縣府提供）

    雲林縣今又撲殺2場驗出H5N2病毒禽流感的鴨場。（縣府提供）

  • 雲林縣今又撲殺8000多隻驗出H5N2病毒禽流感的鴨隻。（縣府提供）

    雲林縣今又撲殺8000多隻驗出H5N2病毒禽流感的鴨隻。（縣府提供）

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