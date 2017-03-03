嘉義神人94狂 拿iphone當開瓶器開酒
2017-03-03 15:01
〔記者林宜樟／嘉義報導〕一支動輒一、兩萬元的iphone手機，除了打電話上網還有各種用途，嘉義縣一名楊姓網友的朋友擅長開酒瓶，更愛用蘋果手機當開瓶器，楊姓網友日前將友人用來當開瓶器的iphone6貼上臉書，更獨家提供開瓶影片，許多網友留言「有錢94任性」、「好野人阿！」
蘋果iphone手機全球熱賣，有許多周邊商品，有人設計在殼上可加裝開瓶器等，而嘉義縣太保市這位先生則是直接用iphone6當開瓶器，整個下方的殼滿滿是開瓶後留下的痕跡。
影片中，只見這位狂人用iphone6抵住酒瓶蓋，「波」一聲就將酒瓶打開，旁人驚呼、笑聲不斷；提供照片影片的楊姓網友直說「948794狂，太保狂新聞，用apple 當開瓶器。」
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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