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機捷首日營運人潮退燒 約5.2萬人次搭乘

2017-03-03  14:58

［記者謝武雄／桃園報導］機捷昨天正式營運，桃捷公司統計運量達5萬2千多人次搭乘，桃捷公司表示，機場捷運從3月2日至4月1日票價5折優惠，4月2日起雖然恢復正常票價，但機捷還提供「135團購」5折優惠、另有季票6折、雙月票65折、月票7折等優惠，現場搭乘民眾超過10人團體，也給購買8折團體票。

與試營運單日人潮高達17萬人次相較，機場捷運正式營運首日人潮明顯減少許多，搭乘民眾大都有位置坐，由於各界反映通勤票價偏高，桃捷公司表示如果購買各種折扣票，最高可達5折，與國道客運相差不多，但機場捷運舒適、準點是其他交通工具無法提供的服務。

機場捷運從昨天開始，A12第一航廈站、A13第二航廈站、A14a機場旅館站，相互之間搭乘機場捷運免費，衍生費用由桃機公司吸收，民眾可多加利用。

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  • 機捷正式營運後，車廂內已不見試營運時的擁擠，仍有許多空座位。（資料照，記者余瑞仁攝）

    機捷正式營運後，車廂內已不見試營運時的擁擠，仍有許多空座位。（資料照，記者余瑞仁攝）

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