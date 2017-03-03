複製國寶爭議後 史前館長下週一退休
2017-03-03 14:59
［記者黃明堂／台東報導］國立台灣史前文化博物館館長張善楠日前掀起「複製國寶」爭議，文化部擬調整其職務，但他選擇退休，今天最後1天上班，下週一退休。他說，退休後要陪家人、親近大自然，繼續關心史前文化。
張善楠在未經法定複製程序情況下，再製台灣史前5大國寶，雖堅稱是「仿製」，不必報准，但文化部不認同，為此展開修法。另外還涉及史前館南科分館建館延宕等多項爭議，文化部高層過年前到台東了解後，即決定調整其館長職務。
張善楠從100年8月起擔任史前館館長，任期5年7個月，是歷任館長任期最長者，但領導風格招惹爭議。今天他在離別感言中自承，從接任的第1個月起，他就被黑函攻擊，這在公部門見怪不怪，職務調整也是常事，他都平常心看待，希望退休後，能跟原本的館內同事變成朋友。
史前館發布新聞稿指出，張善楠以「博物館是為觀眾而存在」的理念，致力於將史前館從「文化櫥窗」的功能，提升至「文化參與的平台」。他接任館長後，史前館「購票入館人數」和「全館營運收入」每年持續成長，前者由100年9萬8千人增至105年14萬人，後者由100年的730萬元增至105年1300萬元；立法院審106年度文化部館所預算時，史前館為少數沒有被要求「增加營運收入」的博物館。
館方並表示，張善楠在業務經費縮減情況下，確保各項服務及展示品質，分別獲得100年第4屆政府服務品質獎入圍及102年第6屆政府服務品質獎。在維持建館總經費不變前提下，調整南科分館樓地板面積由14210平方公尺增至18470平方公尺，103年開工，預定106年底完工啓用。
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