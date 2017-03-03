竹市婦女節系列活動開跑！林智堅邀民眾「大聲說愛」

2017-03-03 14:54

〔記者王駿杰／新竹報導〕為迎接3月8日婦女節，新竹市政府本月在婦女館舉辦「Women在一起，共享好時光」系列活動，包含女力講座、沙發電影院、大聲說愛拍照上傳FB，及烘焙、手作等課程，市長林智間今出席記者會響應「大聲說愛」活動，並分享自身故事，邀民眾一同參加。

市府社會處指出，本次婦女節系列活動，3月8日「女力講座」，將邀請「我愛你學田市集」負責人劉昭儀與女性朋友展開對話，談談女性如何勇敢追尋夢想，活出自己的精彩，3月7日至16日，則規劃8場女性影展，讓女性朋友享受沙發電影院。

另外，即日起至月底的「大聲說愛，tag你最愛」活動，目的在透過網路社群的力量向女性致意，讓民眾拍下最想說愛的女性照片，不限人像，附上簡單文字說明，上傳至社會處臉書，按讚前5名者將獲得專屬個人禮物。

今天記者會在婦女館舉行，林智堅帶來他去年教師節與國中班導師任蘭英的合照，響應「大聲說愛」活動，並向任蘭英表達感謝。

林智堅分享自身故事，他說，任蘭英當年一畢業就到培英國中任教，菜鳥老師常被調皮的男同學捉弄，有次甚至哭著跑出教室，但她從未挫敗，反積極找出解決方法，從老師身上，他看到一種面對問題的樂觀態度，每當遇到挑戰或挫折，就會想起老師的言行與教學態度，鼓起勇氣迎接挑戰。