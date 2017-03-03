| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

LTN好禮瘋狂送成風潮 每日拉霸試手氣

2017-03-03  14:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕自由時報最近推出下載LTN自由時報APP，每天享有拉霸機會，由於活動內容新奇、有趣，吸引許多民眾參加，成為每天必做的功課，台中市議員邱素貞服務團隊全員加入會員，午餐前，大家都會聚在一起拉霸「試手氣」，目前雖然沒人中獎，但加油聲此起彼落，充滿無限希望。

邱素貞表示，隨著智慧型手機普及，民眾上網查新聞，不再只依賴電腦，自由時報最近推出APP，手機下載應用程式，提供每天的報紙新聞及國內外的即時新聞報導，讓她隨時掌握最新的時事動態，對於提升問政內涵幫助很大。

但讀者黃曉琪說，獎項太少、中獎機率低，拉久了會沒有動力，希望偶爾能夠中獎一下，讓人充滿希望；而陳雅惠則說，自由時報是她每天必看的主要媒體，自由時報推出APP應用程式，以後看報紙或即時新聞，快速又方便，至於拉霸得獎金，有中獎當然高興，沒中獎也沒損失。

讀者陳郁涵指出，自由時報APP拉霸，在第一重的獎品中，有7-11商店50元禮券，加入會員還有機會參加第二、第三重機會抽獎，甚至把轎車開回家，試想，不用花錢，只要動手滑一滑，就有可能獲獎，到那裡去找這麼好康的事。李炳欣建議，以積點換物品的方式，吸引網友參加會員，提升點閱率。

廣告
  • 拉霸「試手氣」，成了許多機關團體或個人每天必做的功課。（記者黃鐘山攝）

    拉霸「試手氣」，成了許多機關團體或個人每天必做的功課。（記者黃鐘山攝）

  • 市議員邱素貞（右）、陳雅惠（左）母女，常和親友聚在一起拉霸「試手氣」。（記者黃鐘山攝）

    市議員邱素貞（右）、陳雅惠（左）母女，常和親友聚在一起拉霸「試手氣」。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拉霸 自由時報
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：LTN好禮瘋狂送成風潮 每日拉霸試手氣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.