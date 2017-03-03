LTN好禮瘋狂送成風潮 每日拉霸試手氣

2017-03-03 14:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕自由時報最近推出下載LTN自由時報APP，每天享有拉霸機會，由於活動內容新奇、有趣，吸引許多民眾參加，成為每天必做的功課，台中市議員邱素貞服務團隊全員加入會員，午餐前，大家都會聚在一起拉霸「試手氣」，目前雖然沒人中獎，但加油聲此起彼落，充滿無限希望。

邱素貞表示，隨著智慧型手機普及，民眾上網查新聞，不再只依賴電腦，自由時報最近推出APP，手機下載應用程式，提供每天的報紙新聞及國內外的即時新聞報導，讓她隨時掌握最新的時事動態，對於提升問政內涵幫助很大。

但讀者黃曉琪說，獎項太少、中獎機率低，拉久了會沒有動力，希望偶爾能夠中獎一下，讓人充滿希望；而陳雅惠則說，自由時報是她每天必看的主要媒體，自由時報推出APP應用程式，以後看報紙或即時新聞，快速又方便，至於拉霸得獎金，有中獎當然高興，沒中獎也沒損失。

讀者陳郁涵指出，自由時報APP拉霸，在第一重的獎品中，有7-11商店50元禮券，加入會員還有機會參加第二、第三重機會抽獎，甚至把轎車開回家，試想，不用花錢，只要動手滑一滑，就有可能獲獎，到那裡去找這麼好康的事。李炳欣建議，以積點換物品的方式，吸引網友參加會員，提升點閱率。