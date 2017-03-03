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開拆五分埔惹怨 北市府：標準一致、希望大家配合

2017-03-03  14:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本報今獨家報導，台北市長柯文哲整頓商圈，都發局發函五分埔商圈，以公共安全為由，要求店家於3月31日前自拆水溝蓋上方占用道路的櫥窗、隔板、踏板，減少營業面積，若商家不拆，屆時建管處將優先排拆，引發商家不滿。北市建管處今天表示，目前將近八成商家都表達配合的意願，對於不願配合的店家，「市府的標準一致，就是希望整頓商圈環境，希望大家能夠配合。」

建管處副總工程司洪德豪說明，北市商業處目前正在執行「五分埔商圈再造計畫」，其中建管處列管的項目，就是改善店家占用道路的情形。洪坦言，目前五分埔有些店家將踏板、隔板、櫥窗設置在道路上，造成道路面積縮小，此舉可能影響交通通行與用路人權益，因此才發文要求改善。

對於部分店家指市府的溝通不足，洪德豪說，市府在去年9月就發文要求店家配合，若在今年3月以前未能完成，就會進行強拆，他表示，目前五分埔大約七、八成的店家都願意配合自拆，但有零星店家因為是固定式的櫥窗，因此不願配合，但北市府的標準一致，希望大家都能遵守規定。

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  • 建管處副總工程司洪德豪說明，市府的標準一致，就是希望整頓商圈環境，希望大家能夠配合。（記者沈佩瑤攝）

    建管處副總工程司洪德豪說明，市府的標準一致，就是希望整頓商圈環境，希望大家能夠配合。（記者沈佩瑤攝）

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