台中市消保官抽查電影造型塑膠杯 2款需回收
〔記者張菁雅／台中報導〕賣座電影帶動周邊商品熱賣，造型塑膠杯即是其中一項。台中市消保官抽查10件在電影院、賣場或網路販售的電影造型塑膠杯，今天公布結果，食品容器安全衛生均符合規定，但有4款容器商品標示不完整，已要求限期改正，改正前不得販賣；其中2款商品未向食藥署申請輸入查驗就開賣，必須限期回收。
台中市政府法制局長陳朝建表示，衛生福利部訂定「食品器具容器包裝衛生標準」，並利用材質試驗及溶出試驗等方法進行評估，食品容器必須符合標準，以確保衛生安全。此次消保官至影城、賣場及網路購買10款造型塑膠杯，檢驗材質有無鉛鎘重金屬或塑化劑，以及承裝液體是否會溶出重金屬或塑化劑等項目，檢測結果10件均合格。
不過，其中4款杯子本體標示不完整，包含凱仲實業有限公司的史奴比馬卡龍冰淇淋杯未標示製造日期、永豐耀有限公司的Skater米奇吸管水壺、兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯均未標示材質名稱及耐熱溫度，違反「食品安全衛生管理法」第26條規定，經移送業者所在地台北市政府衛生局處理，已限期業者改正，改正前不得繼續販賣。
其中，兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯未向食藥署申請輸入查驗，就在網路販售，違反「食品安全衛生管理法」第30條第1項規定，北市府衛生局已裁處3萬元，並限期於3月10日前提出產品回收情形及產品後續處理計畫。
消保官謝明謙表示，永豐耀公司已公告未經輸入查驗產品回收計畫，去年4月至12月16日購買兒童壓克力冰雪奇緣造型水杯、怪獸大學毛怪3D造型杯，可於今年8月31日前持發票或網路平台購買紀錄向該公司辦理退貨、退款。
謝明謙提醒消費者，購買塑膠類食品器具、容器時，應注意包裝有無標示品名、材質名稱、耐熱溫度、廠商聯絡方式、原產地、製造日期、使用注意事項或其他警語等資訊，而供重複使用的塑膠類食品容器，須以印刷、打印或壓印方式標示材質名稱及耐熱溫度二項資訊於主要本體上。他也建議食藥署參考現行商品安全標章，要求業者在查驗合格產品上貼標識，供消費者知悉。
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標題：台中市消保官抽查電影造型塑膠杯 2款需回收
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