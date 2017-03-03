學習製作小獅頭 帶動大學生探索老鎮文化

2017-03-03 14:02

〔記者陳燦坤／雲林報導〕藝師吳登興這幾年傳授雲林科技大學傳統獅頭製作，沒想到激發起這群學生對北港古鎮珍貴文化探索，並將北港現存文化資列為畢業論文題材，同時向縣府提報古蹟，吳登興看在眼裡相當欣慰。

吳登興傳承地方文化不遺餘力，這幾年曾在北港工藝坊開課，傳承紙糊獅頭製作，沒想到意外開啟了大學生對北港文化資產的興趣，剛開始跟著學習的雲林科技大學學生僅是對傳統工藝感到好奇，但愈深入了解，發現北港保留的珍貴傳統工藝及古蹟相當多。

許多跟著吳登興製作紙糊獅頭的學生，後來反而跟著他探索北港古鎮文化資產，同時加入百年藝陣集雅軒學習管樂，甚至將畢業論文以北港重要人文資產保存為主題，進而向縣府提出縣定古蹟保存建議計劃。