琉璃材質元寶形 武德宮光明燈造價號稱全台最高

武德宮光明燈為元寶造型，以琉璃為材質，單顆造價7000元，可能是全台最高。（記者陳燦坤攝）

2017-03-03 14:31

〔記者陳燦坤／雲林報導〕不同於一般寺廟傳統光明燈，武德宮訂製一款元寶造型的琉璃燈，不僅可以供民眾點燈祈福，也能夠當成藝術品，不過每顆琉璃燈造價高達7000元，可能是全台單顆最貴的光明燈。

因應民眾點燈祈福需求，武德宮訂製一款元寶型光明燈，整顆燈以琉璃灌鑄而成，燈光亮起時晶瑩剔透，散發宛如琥珀般色澤，不同於傳統寺廟裡的光明燈，是鑲嵌在塔式燈座或是懸掛在屋頂的燈籠。

主委林安樂表示，武德宮光明燈與供奉藏傳玉佛有關，所以也稱為「玉佛延命長壽燈」，現擺放在4個大型燈座，共有432顆光明燈。

林安樂說明，相傳玉佛專事延壽及療癒，不少民眾點燈是幫長輩或生病家人祈求身體康奉，但廟方訂製這些光明燈並不便宜，每顆高達7000元，可能是台灣最貴的光明燈。

相關影音