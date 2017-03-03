快報名CPR競賽 學救人還能拿獎金

新竹縣消防局各消防分隊主動到轄內機關、學校和活動場所，宣導救護技術與觀念，歡迎大家踴躍報名18日的CPR競賽。（新竹縣消防局提供）

2017-03-03 14:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕會CPR了嗎？新竹縣政府消防局18日將舉辦心肺復甦術（CPR）競賽，當天除安排示範教學，更祭出獎金和獎牌，希望教大家辨識到院前心肺功能停止（OHCA）的病人，把握黃金時間實施CPR，以提高存活機率。

消防局統計分析，105年度OHCA的患者總計554人，急救成功92人，其中有5人康復出院，都是在倒下當時，都有家屬或民眾協助CPR。竹北市興隆路人行道是縣民路跑熱點，近2年有2個跑友在運動時倒下，幸好都有熱心民眾在第一時間協助CPR，送醫後復原良好，最後都能康復出院。

消防局指出，CPR的目的，是藉由體外按壓心臟的方式維持血液循環，使氧氣足以供給到重要的器官。研究統計，病患倒下時沒有及時施行CPR，患者的存活率每分鐘下降7%到10%；若是在8分鐘內有施行CPR及AED，患者的急救成功率將可提高至30%。

消防局說，18日的CPR競賽，分為消防人員、救護義消及一般民眾3個組別，前2項以新竹縣內的警消、義消為對象；一般民眾組則是開放給未領有救護技術員證照（EMT1、EMT2、EMTP）者，都可以報名參加，希望大力推廣全民CPR。

活動當天，將先由消防局救護教官教導民眾操作CPR，接著參賽者依抽籤順序，實施單人CPR流程2分鐘；競賽使用的器材，為最新型的CPR品質訓練機，可自動偵測操作者按壓的深度和頻率，並顯示測驗成績。

消防局說，競賽時間是18日上午9點到12點，在消防局10F多媒體廳，各組成績取前6名，獎金3000元到500元不等，另有獎牌及獎狀各1面。民眾組限額100人，活動一律採Google表單（https://goo.gl/forms/cuQv2YMWKt76CcBt1）方式線上報名，13日下午5點截止報名。諮詢電話：（03）551-3522#207洪先生。