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台灣國際蘭展「插角花」奪冠 身價看漲

2017-03-03  13:52

〔記者楊金城／台南報導〕2017台灣國際蘭展今天開幕，大獎花比賽全場總冠軍出爐，由台南市學甲區富樂蘭園莊明儀所培育的蝴蝶蘭「插角花」在2009件參賽作品中脫穎而出，勇奪2017台灣國際蘭展全場總冠軍，身價看漲。

蘭花競賽評審團將此品種蝴蝶蘭形容是「插角花」，評審團指出，目前市場上的插角花最大僅約10公分，但奪冠的這株插角花的花朵卻有15公分大，平整又大、排列整齊、色澤鮮豔的「插角花」，在目前蝴蝶蘭市場上難得一見，是一株可以流傳許久的品種，要育種再突破絕非易事，能獲得大獎花的殊榮，實至名歸。

世界3大蘭展之一的台灣國際蘭展，除了美不勝收的蘭花大型景觀引人入勝，由世界各地蘭園報名參加的蘭花競賽，經由國內外評審團評選獲得的大獎花總冠軍，更是展場萬眾矚目的嬌點，所有得獎的蘭花，身價立即翻倍。

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  • 總統蔡英文手指蘭展大獎花全場總冠軍，稱讚很漂亮。（記者楊金城攝）

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  • 蘭展全場總冠軍蝴蝶蘭「插角花」（中黃色得獎牌），身價看漲。（記者楊金城攝）

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