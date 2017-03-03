台灣國際蘭展「插角花」奪冠 身價看漲
2017-03-03 13:52
〔記者楊金城／台南報導〕2017台灣國際蘭展今天開幕，大獎花比賽全場總冠軍出爐，由台南市學甲區富樂蘭園莊明儀所培育的蝴蝶蘭「插角花」在2009件參賽作品中脫穎而出，勇奪2017台灣國際蘭展全場總冠軍，身價看漲。
蘭花競賽評審團將此品種蝴蝶蘭形容是「插角花」，評審團指出，目前市場上的插角花最大僅約10公分，但奪冠的這株插角花的花朵卻有15公分大，平整又大、排列整齊、色澤鮮豔的「插角花」，在目前蝴蝶蘭市場上難得一見，是一株可以流傳許久的品種，要育種再突破絕非易事，能獲得大獎花的殊榮，實至名歸。
世界3大蘭展之一的台灣國際蘭展，除了美不勝收的蘭花大型景觀引人入勝，由世界各地蘭園報名參加的蘭花競賽，經由國內外評審團評選獲得的大獎花總冠軍，更是展場萬眾矚目的嬌點，所有得獎的蘭花，身價立即翻倍。
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