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花蓮蔣介石銅像遭噴漆 原來是他做的！

2017-03-03  14:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉兩座蔣介石銅像在228當晚遭人噴漆「兇手」，曾經反課綱環島苦行25天、目前就讀東華大學的大一學生許冠澤昨晚在臉書上轉貼新聞並寫說：「我做的」，同時還仿台北市議員童仲彥，馬上在下方首則留言：「了不起，負責」自嘲，今天在學校安排下，他與3名同學前往拜訪壽豐鄉長張懷文表達歉意且提出這次行動訴求，希望政府能還原歷史真相及釐清蔣介石在此事件的定位，對於「永懷領袖」四個字評價必須做出修正。

張懷文相當不認同學生用噴漆、破壞公物的方式表達訴求，她說，自己要叫228受難者張七郎一聲叔公，也算是受難遺族之後，但這過去的傷痛「你們年輕人不會懂」，不該用這樣的方式挑起對立，學生對公物噴漆是錯的，學生就應該「好好讀書」去了解事件的發生原因，不是用破壞公物的方式，就可以讓228平息，「這樣的行為更挑起對立」，年輕人不要太衝動，這樣錯誤的行為，會在人生中留下污點。

負責策劃行動的大三鄧同學說，對銅像噴漆造成鄉公所管理的困難，他們4人致上誠摯歉意，而他們也承諾絕對在一週內，負起銅像還原的責任，會將噴漆清除乾淨，也認為這次在表達訴求上，可能未臻完善，再次向鄉長和全體鄉公所道歉。不過他們希望「真相還原、歷史借鑑」是台灣這塊土地必須面對的歷史共業。還原歷史真相以及釐清蔣介石在此事件的定位，對於「永懷領袖」四個字評價是必須做出修正。

過去就一直關心教科書、參與反黑箱課綱行動的許冠澤說，事件爆發後，花蓮在地社團許多人不知道誰是「張七郎先生」，這反映台灣歷史教育的結構問題，台灣世代受教科書歷史書寫影響，無法與自身生活土地進行連結，這需要政府制定教育政策改善。228作為紀念日，更應透過了解過去和反省威權政府的問題才是彰顯「紀念」價值，希望政府應該讓沉痛過去，透過地方政府之力舉行追悼、講座，以彌補教育的漏洞。

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  • 花蓮縣壽豐鄉兩座蔣介石銅像在228當晚遭噴漆，4名大學生前往鄉公所表達行動訴求，並承諾恢復原狀。（記者王錦義攝）

    花蓮縣壽豐鄉兩座蔣介石銅像在228當晚遭噴漆，4名大學生前往鄉公所表達行動訴求，並承諾恢復原狀。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣壽豐鄉兩座蔣介石銅像在二二八當晚遭噴漆，四名大學生昨前往鄉公所表達行動訴求，並承諾恢復原狀。（記者王錦義攝）

    花蓮縣壽豐鄉兩座蔣介石銅像在二二八當晚遭噴漆，四名大學生昨前往鄉公所表達行動訴求，並承諾恢復原狀。（記者王錦義攝）

  • 花蓮縣壽豐鄉兩座蔣介石銅像在228當晚遭噴漆，4名大學生前往鄉公所表達行動訴求，並承諾恢復原狀。（記者王錦義攝）

    花蓮縣壽豐鄉兩座蔣介石銅像在228當晚遭噴漆，4名大學生前往鄉公所表達行動訴求，並承諾恢復原狀。（記者王錦義攝）

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