板二計畫延宕 吳秉叡要新北市府擔起來
2017-03-03 13:35
〔記者何玉華／新北報導〕石門水庫供水區水情吃緊，讓「板新地區供水改善計畫二期工程」（簡稱板二計畫）延宕的情形再度受到關注，立委吳秉叡邀集地方議員多人早上共同會勘預定用地，發現有挖土機在施工，疑似業者繼續堆置廢棄物土方，質疑市府對土地管理不力，吳秉叡也說，需要土地的雖然是自來水公司，但造福的是新北市民，新北市政府的不用心，讓人痛心。
板二計畫是要將翡翠水庫的水，透過光復加壓站配水池供應到目前由石門水庫供應的土城、三峽等區域，讓新北市民共飲翡翠水，原訂104年完工，因預定地埋有47萬立方公尺廢棄物，土地取得的經費、廢棄物清除、取得方式，台水與新北市府各有立場，一直無法達成共識；水公司只好研議暫時擱置這塊土地，改以工程技術克服。
台水副總經理林岳表示，「為了供水穩定，台水願意花錢」，目前也在尋找其他可用地興建，未來市府完成區段徵收後，還是會價購這塊土地興建，做為供水穩定的「雙重保證」；但明知土地上有廢棄物又購買，有違法之虞，董事會也不會同意。
水利局科長黃裕斌強調，市府願意「協助」清運廢土，但需地機關是台水，市府已在100年完成土地變更，台水可以立即啟動一般徵收，只要「台水經費、土地徵收完成，市府會立即處理」。
雙方各有立場、各執一詞，立委吳秉叡、吳琪銘、張宏陸與新北市議員陳世榮、彭成龍、沈發惠等人認為，板二計畫的配水池是翡翠水能否穩定供應新北市民用水的關鍵，市府站在照顧市民的權益上，責無旁貸應盡速協助完成。
吳秉叡說，舉當年雙和醫院用地延宕十三年，因蘇貞昌的魄力解決而有今天，認為市府不應該只是從旁協助，應具體協助清運廢棄物，出面取得用地產權，提供給台水以最快速度完成該大型配水池，受惠的是全體市民。
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