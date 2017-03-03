走讀萬里、石門 生態文史專書今天發表

2017-03-03 13:29

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府教育局今天舉行「萬濤石嵐慢遊情－萬里石門區域生態文史課程」專書發表會，該書完整呈現萬里、石門兩行政區在地文史、地理、產業及生態走讀等珍貴資料，教育局長林奕華說，這是一本環境教育及探尋觀光旅遊、地方文史的專書，只能以驚艷兩個字形容。

林奕華指出，新北市幅員遼闊，地理環境及在地資源相當多元，是實施環境教育的天然場域，教育局99年起每年選定數個行政區出版區域生態文史課程專書，以行政區為單位，從地方出發，讓教育走出戶外，加強學子對在地文化的認識與環境教育的紮根。

今天的萬里、石門新書是第9本專書，集合社大、在地業者、師長、耆老等眾人之力，歷經多次的走讀踏查與編輯校稿才完成，完整收錄萬里、石門2區的地理環境、生態特色、產業發展，並彙集8條戶外教育的走讀路線，為萬里、石門居民在這背山面海的艱困環境與長久的打拚精神，留下彌足珍貴的紀錄。

林奕華表示，十二年國教上路，新北市積極推動「在地就學」政策，各區生態文史專書的出版，讓能更清楚認識家鄉、愛護在地資源及文化。