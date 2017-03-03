| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

走讀萬里、石門 生態文史專書今天發表

2017-03-03  13:29

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府教育局今天舉行「萬濤石嵐慢遊情－萬里石門區域生態文史課程」專書發表會，該書完整呈現萬里、石門兩行政區在地文史、地理、產業及生態走讀等珍貴資料，教育局長林奕華說，這是一本環境教育及探尋觀光旅遊、地方文史的專書，只能以驚艷兩個字形容。

林奕華指出，新北市幅員遼闊，地理環境及在地資源相當多元，是實施環境教育的天然場域，教育局99年起每年選定數個行政區出版區域生態文史課程專書，以行政區為單位，從地方出發，讓教育走出戶外，加強學子對在地文化的認識與環境教育的紮根。

今天的萬里、石門新書是第9本專書，集合社大、在地業者、師長、耆老等眾人之力，歷經多次的走讀踏查與編輯校稿才完成，完整收錄萬里、石門2區的地理環境、生態特色、產業發展，並彙集8條戶外教育的走讀路線，為萬里、石門居民在這背山面海的艱困環境與長久的打拚精神，留下彌足珍貴的紀錄。

林奕華表示，十二年國教上路，新北市積極推動「在地就學」政策，各區生態文史專書的出版，讓能更清楚認識家鄉、愛護在地資源及文化。

廣告
  • 萬里、石門生態文史專書完整收錄兩地的地理環境、生態特色、產業發展，並彙集8條戶外教育的走讀路線。（記者林欣漢攝）

    萬里、石門生態文史專書完整收錄兩地的地理環境、生態特色、產業發展，並彙集8條戶外教育的走讀路線。（記者林欣漢攝）

  • 萬里、石門生態文史專書是新北市出版的第9本在地專書。（記者林欣漢攝）

    萬里、石門生態文史專書是新北市出版的第9本在地專書。（記者林欣漢攝）

  • 走讀萬里、石門，生態文史專書發表。（記者林欣漢攝）

    走讀萬里、石門，生態文史專書發表。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：走讀萬里、石門 生態文史專書今天發表


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.