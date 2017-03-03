未簽署一中承諾書 清大提4點聲明澄清
2017-03-03 13:27
〔即時新聞／綜合報導〕「一中承諾書」簽署風波越演越烈，繼世新大學後，清大今早也被爆簽署承諾書，保證短期來台交換的中國研修生，不會涉及與兩岸關係、一中一台等政治議題相關言論。對此，清大提出4點聲明，否認簽署外傳的「一中承諾書」。
1.本校並未簽署所謂的「一中承諾書」，而是「堅持學術交流不涉政治」承諾書。
2.兩岸人民關係條例第33條之三的第二段提到，書面約定不得有涉及政治之內容。我們發給學生的這一份說明，也只是重申不涉及政治之內容。學術交流研究本就不涉及宗教、商業、政治，對於學校教師的教學內容，本校從來不曾干預。
3.2010年起在本校舉辦的「兩岸暑期學術交流活動」便依照中國大陸方面的大學所提供的參考範本，擬定內容，主要目的在說明活動內容，與交流期間不涉及政治議題，讓中國大陸師生能夠順利通過對方的審批程序，來台參與研修活動。由本校寄發給申請來本校的學生以及學校承辦老師。
4.本校與對岸學校的任何正式書面約定，均按法令規定事前向教育部申報。這項承諾書並非學校對學校的正式約定，而僅提供給申請來本校研修，並有此需求的師生。
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