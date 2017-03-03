交通部修法退機場服務費免手續費 最快4月實施

2017-03-03 14:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣虎航於去年下旬，推出桃園飛日本沖繩加班機優惠票，只要888元票價外加500元機場服務費，不過旅客因個人因素無法成行，要退500元機場服務費時，竟要被收取1250元手續費而引發爭議。交通部已於3月預告修正出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法第3條草案，將新增第3條第2款，明定未出境旅客要退機場服務費，於開票日1年內向航空公司申請退費，航空公司應全額退還且不能收取任何費用，最快預計4月能夠上路實施。

出境航空旅客機場服務費收費及作業辦法是於民國58年10月8日訂定發布，至今已歷經8次修正，但有鑑於旅客購買機票後若未實際搭機出境，則無需繳納機場服務費，由航空公司隨機票代收的機場服務費應退還予旅客。交通部表示，這次預告修正法案就是要符合實際需求，保障旅客權益。

廉價航空賣票都是希望不要退費與改票，所以相關手續費都非常昂貴，雖世界各國多沒有明訂不能去收退機場服務費的手續費，交通部表示，經過與航空公司開公聽會討論過，過程中雖有討論可以收多少百分比，但最後還是決定完全不收，業者也同意若有訂定法規就會遵守。

交通部表示，法規通過後，只要是從台灣出發的航班都會受到規範，像是旅客搭乘日本與新加坡的廉價航空但未能成行，要退機場服務費時也是可全額退還且不收手續費。至於傳統航空方面，華航、長榮現在就只收退票手續費，對於退還機場服務費方面並沒有多收費用。該法案將預告修正14天，若各方都沒有意見就會進入後續法制作業，最快4月就可上路實施。