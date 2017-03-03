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高雄林園塑膠廠跳俥排黑煙 養殖魚缺氧死亡

2017-03-03  12:59

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄林園工業區亞洲聚合今天（3日）凌晨跳俥，當地汕尾地區空氣蒙上黑色粉塵，里長反映，魚塭遭籠罩導致養殖紅魚暴斃。

高雄市環保局表示，亞洲聚合於今天凌晨3點57分許，因製程故障發生跳俥，排放的黑煙造成汕尾約11萬平方公尺面積蒙上黑色煙塵，經稽查發現，亞聚低密度聚乙烯化學製造程序（M01）反應器，於凌晨3點20分因壓力過大導致釋壓閥破裂，反應器內乙烯直接排放於大氣中。

黑煙排放時，北風將汙染物吹向位於林園工業區南側的汕尾地區，當地北汕里里長劉新發說，石化三路一帶魚塭被粉塵籠罩，「上甲地魚塭，魚都死光光。」

高雄市環保局表示，這是亞聚1年內第2次發生故障排煙，依空氣污染防制法重罰新台幣60萬元，上午另派出9組人員前往稽查。

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  • 高雄林園工業區亞洲聚合今天（3日）凌晨跳俥，導致汕尾地區蒙上黑色粉塵。（記者黃旭磊翻攝）

    高雄林園工業區亞洲聚合今天（3日）凌晨跳俥，導致汕尾地區蒙上黑色粉塵。（記者黃旭磊翻攝）

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