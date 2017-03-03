台北周末送養會 8隻毛小孩待領養
2017-03-03 12:18
〔記者黃建豪／台北報導〕想養狗人士注意了！台北市將於本周末（4日、5日）兩天上午9時起在內湖區潭美街的動物之家舉辦送養會，共有8隻不滿一歲的可愛幼犬等待認養，品種包括：5隻瑪爾濟斯、1隻貴賓、1隻西施與1隻邊境牧羊犬。
這次送養會是由動物之家與台灣防止虐待動物協會共同舉辦，以面試方式挑選飼主，由於其中5隻幼犬曾是動保案件的沒入犬，在相處上須多花點耐心，因此認養過程也會較謹慎且有條件限制。
動物保護處說明，送養會當天上午9時起，會於動物之家現場發放號碼牌給民眾，並填寫申請表，每隻狗狗最多只能有5張申請表，申請人不限定於台北市民，但同一家庭限申請1隻，之後會進行面試，面試內容以家庭成員、環境為評估標準，幫毛小孩尋找最適合的家庭，當天欲認養的民眾請攜帶身分證，認養始可享有台北市幸福犬貓VIP的3年8大免費服務。
8項服務分別為，認養當日晶片植入及寵物登記各乙次；認養當日贈送注射手冊乙本；認養當日核發限期犬貓絕育券乙張；台北市幸福犬貓認養VIP卡乙張；每年犬貓多價混合疫苗預防注射乙次；每年狂犬病疫苗預防注射乙次；每年提供寄生蟲預防藥物投予乙次；參加犬貓照護訓練課程1梯次。
動保處也提醒，8隻欲送養犬隻，年紀在3個月到1歲間，均已絕育，欲參加送養會的民眾，領養人須年滿20歲，當天攜帶身分證正本，並須自備提籠、項圈及牽繩。
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