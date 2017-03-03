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疫病》一歲女童從中國回台後 確診今年首例麻疹病例

2017-03-03  12:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕去中國真的要注意防疫！疾病管制署今天公布今年首例境外移入麻疹確診病例，家住北部的一名一歲女童去年十月和家人到中國廣到，上月底回台後出現發燒和咳嗽症狀，後來確診感染麻疹。

根據疾管署調查，這名女童沒有接種疫苗在上月22日出現發燒、咳嗽症狀，26日出疹，28日搭乘香港航空HX252班機返台，搭機前曾服用退燒藥，約上午11點自桃園機場入境，由親友開車就醫及轉診，今天確診感染麻疹。

疾管署副署長羅一鈞說，目前已經掌握144名接觸者，包括家人、機上乘客、空服員及就醫時曾接觸的醫護人員與病患，目前接觸者都沒有出現疑似症狀。

麻疹可藉空氣傳播，傳染力極強，約5至10％的患者可產生中耳炎、肺炎、腦炎等併發症，冬末及春季為好發期，患者出疹前後4天最具傳染力。

羅一鈞建議，若孩童沒有接種疫苗，最好不要帶著去疫區，以免感染。接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，最好盡快接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

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  • 疾管署副署長羅一鈞建議，若孩童沒有接種疫苗，最好不要帶著去疫區。（記者王英傑翻攝）

    疾管署副署長羅一鈞建議，若孩童沒有接種疫苗，最好不要帶著去疫區。（記者王英傑翻攝）

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