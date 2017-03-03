延宕10年 高雄新台17線要動工了

2017-03-03 12:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕在立委劉世芳、邱志偉等人力爭下，延宕10年的新17線北段，可望於今年中動工，南段則積極爭取中央的前瞻基礎建設經費，希望今年底展開規劃設計。

舊台17線北段穿越左營、楠梓舊社區，近年因南二高環線終點交流道，及高鐵、高捷開通營運後，導致翠華路車流量暴增，且路幅較彎曲狹窄，常造成交通壅塞。加上未來左營眷村遷村改建後，預計增加5萬人口， 闢建新台17線有急迫性。

新台17線共7.6公里，為40米道路，早在民國97年都市計畫通過，但牴觸左營8個營區的部份用地，一直未獲軍方同意，延宕了近10年。

劉世芳就任立委後，多次與國防部協調，終於在去年讓新台17線開闢計劃露出轉機，軍方同意道路往東移至舊眷村內穿越，不會牴觸現有營區，也節省超過 16億的拆除經費。

今天上午，劉世芳、邱志偉等人召開記者會，宣布延宕10年的新17線要動工了，左營、楠梓區10多位里長也出席，高興終於等到這一天。

劉世芳指出，新台17線北段工程從橋頭典昌路到楠梓德民路，總經費約9億，中央透過橋頭新市鎮經費，先補助約7.5億，其餘由市府負擔，預計今年中旬即可動工，108年完工。

比較麻煩的是從德民路到左營南門的南段工程，總經費約23億仍無著落。劉世芳強調，爭取納入中央的前瞻基礎建設經費，希望今年6月能通過，今年底展開規劃、設計，期程順利的話，預計110年完工。

新台17線採截彎取直，沿途不必經過左楠舊部落，能有效分散高雄南北狹長地形所導致的幹道車流壅塞，有利於橋頭、梓官、彌陀等地民眾，更快速抵達市區。