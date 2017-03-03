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基隆中小學聯運聖火 重機前導吸睛

2017-03-03  12:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中小學聯合運動會聖火今天上午在市府前點燃，在10輛酷氣十足重機車引導下傳遞市區，相當吸睛。

市長林右昌、議長宋瑋莉呼籲市民在3月6日至3月9日到市立田徑場為基隆市選手加油，期待他們有好的表現，締造佳績。

基隆市中小學聯合運動會聖火，今天上午11在市府門口點燃後，聖火隊在海妖重機車隊10輛酷炫的重機引導下，繞經海洋廣場、基隆火車站，沿著田寮河前進，再轉進終點站市立田徑場。

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  • 基隆中小學聯合運動會聖火今天在市府前點燃（記者盧賢秀攝）

    基隆中小學聯合運動會聖火今天在市府前點燃（記者盧賢秀攝）

  • 市長林右昌（右）與議長宋瑋莉（左）傳遞聖火（記者盧賢秀攝）

    市長林右昌（右）與議長宋瑋莉（左）傳遞聖火（記者盧賢秀攝）

  • 配炫的重機為中小學聯合運動會聖火前導，十分吸睛（記者盧賢秀攝）

    配炫的重機為中小學聯合運動會聖火前導，十分吸睛（記者盧賢秀攝）

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