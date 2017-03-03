中小學及幼兒園教師資格檢定 週日近萬人應考

2017-03-03 12:07

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化年代仍懷抱教師夢！106年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試將在3月5日（週日）登場，台北、台中、高雄及花蓮4個考區將同時舉行，教育部統計共有9278名考生報名應考，其中以台北考區3771名最多、台中考區2593名居次、再次為高雄考區2493名、花蓮考區421名，與去年報名人數8663人相比，今年增加了615人，但成功考過教師檢定只是取得「入場門票」，仍需通過教師甄試、找到教職缺，才能一圓教師夢。

教育部師藝司司長張明文表示，目前每年師資生實習人數為5千多人，現制仍是「先實習才能參加教檢」，在實習結束的10年內均可考教檢，如立法院順利通過相關法律修正，明年將會是「先教檢再實習」，今年8月入學的8千名師資生為首批適用對象。

至於今年報考人數小幅增加的主因，張明文表示，研判是因為未來制度有所改變，師資生可能會覺得先考先安心，先拿到資格較放心，除了應屆師資生會報考教檢之外，非應屆師資生報名人數增加應為主因。

扣除年齡55歲以上及近7年未參加任一次公立學校教師甄試者，張明文表示，儲備教師目前有3萬7695人，其中約有2萬人在公立學校擔任代理代課教師，其餘則已在各行各業就職。

而為因應報考人數眾多，台北、台中、高雄3考區各設2個分區考場，花蓮考區則設1個考場，各考區考試地點及試場配置表已於3月1日中午12時公告在高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試網站（https://tqa.ntue.edu.tw/）。各考區將於3月4日（星期六）下午2時至4時開放應考人查看試場位置，但各試場內不開放查看，建議應考人能事先前往查看確認瞭解，以避免發生考試當天跑錯試場的情形。

另因最近天氣較不穩定，教育部提醒離島地區應考人提早來台灣本島準備應試，避免因天候等不確定因素延誤考試時間，考試當天為星期日，也建議應考人留意各考區交通狀況，儘量提早抵達應試地點，檢定考試成績通知單將於4月17日寄發，當日中午12時並以「電子榜單」方式放榜於網站（https：//tqa.ntue.edu.tw）公告及格名單。