平價服飾徵才又惹議？ 這次依大學程度分三階起薪
〔即時新聞／綜合報導〕台灣一家平價服飾日前才因徵人廣告中，指名學歷要在「東吳大學日間部」之上引發網友論戰，現在新的徵人廣告又在待遇上分三種階級，包含遠見雜誌上前5名大學50K、大學38K、科大及大學以下36K，再度引發討論。
某服飾業者昨（2日）深夜在臉書專頁徵求門市正職人員，在待遇部份特別指明「遠見雜誌評比2016年台灣最佳大學排行前5名大學」起薪50K、「大學以上」起薪38K、「大學以下（含科技大學）」36K；雖然Vieso強調，這只是模糊的敘薪標準，如有自己的薪資預期，可以在面試時提出，強調隨時可能因表現良好而調薪，希望網友不要又針對薪資差距留言。
但徵才文章底下仍有網友質疑，「難道貴公司，不把我們天大地大，放在眼裡嗎」、「重點從來不是之後表現優秀而加薪，而是從起跑點就有問題了啊」、「門市人員跟人家玩這種潛規則不會覺得很可笑嗎？」
該專頁的臉書小編也一一回復網友的質疑：「當然放在心裡，天大地大台科大囉」、「沒辦法，如果都一樣，大家認真念書要幹嘛？您覺得共產主義公平還是資本主義公平？」、「如果您表達了蔑視門市人員這個工作，那又何必覺得別人看不起科大呢」。
該徵才啟事被轉錄到PTT後一樣引發話題，有鄉民批評：「原來科大的學士學位被歸類在高中職，真是赤裸裸的職場歧視」、「有些科大的商管相關科系反而比普大的其他科系更適合這份工作吧」、「科大就不是學士學位喔？」、「這種只用學歷看人的公司不可能有好發展啦」。
不過也有鄉民表示：「寫清楚就好，你不爽可以不要去」、「有啥歧視的，總比不講清楚，履歷直接用學校篩掉你好」、「公開透明也要嫌」、「人家就覺得科大值這個價不行膩」。
另外，《遠見》雜誌2016台灣最佳大學排行榜，最佳大學前五名分別為：台大、成大、清大、交大、陽明。
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標題：平價服飾徵才又惹議？ 這次依大學程度分三階起薪
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