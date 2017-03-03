鄭文燦認1度5元水貴 北水處：已低於成本價

台北自來水事業處表示，支援台水的水價不到平均水價的一半，已低於成本。（記者黃建豪攝）

2017-03-03 11:54

〔記者黃建豪／台北報導〕因應桃園易缺水問題，桃園市長鄭文燦昨視察新北市板新給水廠，再次就北台灣水資源調度發表意見，並直指台北市自來水處賣給台灣自來水公司的水，一度要5元多「貴了點」。 為此，台北自來水事業處上午再度強調， 台北支援台水水價不到平均水價的一半，已低於成本，價格偏低。

北水處表示，目前北水處轄區1度水的平均水價是12元多，而支援台水的水價1度僅5元多，價錢不到平均水價的一半，且支援用水並非未經處理的河川或水庫原水，自來水從原水到清水必須經過繁複的處理程序及加壓輸送，因此成本須含括水庫建設、水源維護、淨水供水建設及相關操作維護的費用，況且支援價格是雙方於2007年協議沿用迄今已10年，目前水利署已居中協商價格調整事宜，以合理反映成本。

北水處也說，有鑑於氣候變遷，旱象頻繁，為防範未然，台北市近10年積極投入備援備載、自來水管網改善及節約用水，從2006年至2016年漏水率降低了10.82％，生活用水量減少7％，每天節省約48萬噸水量，使得近年幾次的旱象台北市都能不受影響，並能配合水利署的統一調度透過連通管線支援台水公司新北轄區用水。

就鄭文燦建議水資源分配重新調度問題，北水處表示，石門水庫及翡翠水庫等北台灣區域的整體水源調度問題，屬於中央權責，他們會全力配合中央調度，但目前支援新北市板新地區的水量，已經從2月初的每日25萬噸，到2月中增加至61萬噸，近期將再提升到65萬噸，使得台北、新北供水比例為48比52（118萬噸比126萬噸／每日），供應新北市的水量已經超過台北市，已充分達到共享翡翠水庫水源的目標。